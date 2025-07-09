Курс евро снизился почти на 55 копеек

Центральный Банк России с 10 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8494 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,1727 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4175 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,82 копейки.