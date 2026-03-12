Курс евро снизился почти на 55 копеек

Центральный Банк России с 13 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5027 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,0671 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3893 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,85 копейки.