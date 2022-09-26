Курс евро снизился почти на 55 копеек, доллар потерял 10 копеек

Центральный Банк России с 27 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,9990 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,9278 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,73 копейки.