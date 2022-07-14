Курс евро снизился почти на 56 копеек, доллар потерял почти 28 копеек

Центральный Банк России с 15 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,2568 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,3432 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 55,70 копейки.