Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 13:40
Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки
Центральный банк России с 4 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7426 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,11 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 83,2406 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 56,99 копейки.
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