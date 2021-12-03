Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки

Центральный банк России с 4 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7426 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,2406 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 56,99 копейки.