Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар теряет 10 копеек

Центральный Банк России с 3 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1960 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,34 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,1734 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7307 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 56,58 копейки.