Курс евро снизился почти на 58 копеек, доллар потерял 41 копейку

Центральный банк России с 16 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,1660 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2656 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 57,95 копейки.