Курс евро снизился почти на 58 копеек, доллар потерял почти 4 копейки

Центральный Банк России с 10 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 70,3002 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,0785 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 57,68 копейки.