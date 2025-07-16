Курс евро снизился почти на 59 копеек

Центральный Банк России с 17 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8414 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,61 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,9585 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5635 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 58,96 копейки.