Мурманская область. Арктика (16+)23.01.24 16:25
Курс евро снизился почти на 6 копеек, доллар потерял 5 копеек
Центральный Банк России с 24 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 87,9199 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,25 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 95,8266 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,88 копейки.
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Молодец! Умничка!!!
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