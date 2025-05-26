Курс евро снизился почти на 6 копеек, доллар теряет 5 копеек

Центральный Банк России с 27 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0802 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6588 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4644 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,63 копейки.