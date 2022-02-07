Курс евро снизился почти на 60 копеек, доллар потерял 37 копеек

Центральный банк России с 8 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,6806 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5181 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,82 копейки.