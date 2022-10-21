Курс евро снизился почти на 60 копеек, доллар теряет почти 31 копейку

Центральный Банк России с 22 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,1958 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 30,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,8378 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,93 копейки.