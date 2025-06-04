Курс евро снизился почти на 62 копейки, доллар теряет 35 копеек

Центральный Банк России с 5 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8685 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,43 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,5025 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3108 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 61,59 копейки.