Курс евро снизился почти на 62 копейки, доллар теряет 49 копеек

Центральный Банк России с 9 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,0755 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 49,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,4352 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 61,91 копейки.