Курс евро снизился почти на 63 копейки, доллар потерял почти 38 копеек

Центральный банк России с 9 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,3042 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,8920 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 62,61 копейки.