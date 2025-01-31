Курс евро снизился почти на 65 копеек, доллар потерял почти 20 копеек

Центральный Банк России с 1 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2638 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,91 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,8107 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,1301 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,81 копейки.