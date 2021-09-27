Курс евро снизился почти на 65 копеек, доллар потерял почти 35 копеек

Центральный банк России с 28 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,6613 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,0355 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,68 копейки.