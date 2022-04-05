Курс евро снизился почти на 66 копеек, доллар теряет 24 копейки

Центральный банк России с 6 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 83,3520 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,12 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 91,7289 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 65,83 копейки.