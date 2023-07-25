Курс евро снизился почти на 67 копеек, доллар теряет 39 копеек

Центральный Банк России с 26 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,0945 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,6918 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 66,96 копейки.