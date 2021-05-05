Курс евро снизился почти на 68 копеек, доллар потерял почти 40 копеек

Центральный банк России с 6 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,8617 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7742 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 67,68 копейки.