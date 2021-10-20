Курс евро снизился почти на 7 копеек, доллар вырос почти на 9 копеек

Центральный банк России с 21 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,0555 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,6162 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,79 копейки.