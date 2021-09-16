Мурманская область. Арктика (16+)16.09.21 13:50
Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар просел почти на 42 копейки
Центральный банк России с 17 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,4329 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,91 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 85,3622 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 70,52 копейки.
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