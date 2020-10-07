Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар теряет почти 42 копейки

Центральный банк России с 8 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,0921 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 41,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,8129 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 70,55 копейки.