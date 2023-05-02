Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар – почти на 55 копеек

Центральный Банк России с 3 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,9609 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 54,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,6556 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 71,56 копейки.