Мурманская область. Арктика (16+)27.11.25 17:41
Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар потерял 34 копейки
Центральный Банк России с 28 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0250 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,40 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,2503 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,38 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,7880 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 71,67 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России долги по зарплате в октябре выросли на 10,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар потерял 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Снег усадил всех за стол: состоялось заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов в зимний период-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений