Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар потерял 34 копейки

Центральный Банк России с 28 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0250 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,40 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,2503 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7880 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 71,67 копейки.