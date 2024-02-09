Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар теряет почти 37 копеек

Центральный Банк России с 10 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,8901 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,9364 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 41,79 копейки.