Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар теряет почти 42 копейки

Центральный банк России с 27 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,7576 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2576 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 71,92 копейки.