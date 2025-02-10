Курс евро снизился почти на 73 копейки, доллар теряет 49 копеек

Центральный Банк России с 11 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2421 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,56 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,7821 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 49,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,4991 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 72,52 копейки.