Курс евро снизился почти на 74 копейки, доллар потерял почти 39 копеек
Центральный Банк России с 9 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3476 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,09 копейки.
Официальный курс доллара в размере 81,5478 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,71 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,9351 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 73,71 копейки.
Последние комментарии
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
