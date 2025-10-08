Курс евро снизился почти на 74 копейки, доллар потерял почти 39 копеек

Центральный Банк России с 9 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3476 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,09 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,5478 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,9351 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 73,71 копейки.