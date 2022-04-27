Курс евро снизился почти на 75 копеек, доллар укрепился почти на 17 копеек

Центральный банк России с 28 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 72,8764 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,9224 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 74,46 копейки.