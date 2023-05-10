Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар – почти на 13 копеек

Центральный Банк России с 11 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,6929 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,1498 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,75 копейки.