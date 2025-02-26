Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар теряет 70 копеек

Центральный Банк России с 27 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7370 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,32 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,9279 рубля за один доллар. Как собщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 70,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1826 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,77 копейки.