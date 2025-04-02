Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар теряет почти 32 копейки

Центральный Банк России с 3 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5258 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,71 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,5522 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 31,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2044 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,99 копейки.