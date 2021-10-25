Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар теряет почти 73 копейки

Центральный банк России с 26 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,1345 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,7418 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,61 копейки.