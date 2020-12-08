Курс евро снизился почти на 77 копеек, доллар потерял почти 59 копеек

Центральный банк России с 9 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,6618 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 58,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2044 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 76,51 копейки.