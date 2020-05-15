Курс евро снизился почти на 78 копеек, доллар теряет 72 копейки

Центральный банк России с 16 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,2056 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 72,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,1279 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 77,54 копейки.