Курс евро снизился почти на 79 копеек, доллар потерял почти 65 копеек

Центральный Банк России с 13 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,1324 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 64,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,7517 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 78,84 копейки.