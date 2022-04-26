Курс евро снизился почти на 80 копеек, доллар потерял 65 копеек

Центральный банк России с 27 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 72,7079 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,6670 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 79,81 копейки.