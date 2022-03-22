Курс евро снизился почти на 82 копейки, доллар теряет почти 61 копейку

Центральный банк России с 23 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 104,0741 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 60,78 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 114,7833 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 81,69 копейки.