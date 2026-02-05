Курс евро снизился почти на 83 копейки, доллар теряет почти 36 копеек

Центральный Банк России с 6 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9931 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,5523 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2881 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 82,57 копейки.