Курс евро снизился почти на 84 копейки, а доллар теряет почти 55 копеек

Центральный банк России с 12 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,4720 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 54,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,0207 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 83,81 копейки.