Мурманская область. Арктика (16+)02.06.20 13:05
Курс евро снизился почти на 86 копеек, доллар потерял почти 73 копейки
Центральный банк России с 3 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 68,9831 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 72,83 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 76,7782 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 85,94 копейки.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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