Курс евро снизился почти на 86 копеек, доллар потерял почти 73 копейки

Центральный банк России с 3 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 68,9831 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 72,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,7782 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 85,94 копейки.