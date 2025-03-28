Курс евро снизился почти на 89 копеек, доллар потерял 15 копеек

Центральный Банк России с 29 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4575 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,6813 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6553 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 88,88 копейки.