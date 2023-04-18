Курс евро снизился почти на 9 копеек, доллар – почти на 3 копейки

Центральный Банк России с 19 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,6028 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5713 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,77 копейки.