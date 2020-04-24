Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар потерял 41 копейку

Центральный банк России с 25 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,7163 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 41,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,2528 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 89,40 копейки.