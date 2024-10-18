Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар теряет 73 копейки

Центральный Банк России с 19 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4631 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,56 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,4172 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 73,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8565 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 89,95 копейки.