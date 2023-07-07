Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар теряет 88 копеек

Центральный Банк России с 8 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,6879 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 88,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,8189 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 89,74 копейки.