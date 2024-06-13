Курс евро снизился почти на 91 копейку, доллар теряет 81 копейку

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчётности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день, сообщает регулятор.

Центральный Банк России с 14 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0408 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,02 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,2080 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 81,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,8324 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 90,67 копейки.