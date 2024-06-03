Курс евро снизился почти на 92 копейки, доллар теряет почти 82 копейки

Центральный Банк России с 4 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,3755 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 81,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,8721 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 91,87 копейки.